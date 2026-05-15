Frontera celebra 90 años del Ejido La Cruz con gran cabalgata

FRONTERA, COAHUILA.- Con una jornada llena de tradición, música y convivencia familiar, más de 500 jinetes participaron en la gran cabalgata para conmemorar el 90 aniversario del Ejido La Cruz y su anexo Colón, una de las comunidades con mayor arraigo histórico en el municipio.

La celebración inició desde el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde trailas, carretas y decenas de cabalgantes se reunieron para recorrer la carretera 30 rumbo al ejido, en un desfile que llenó de color y orgullo a los habitantes de la región.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada de su familia, encabezó el contingente junto a más funcionarios municipales, quienes refrendaron su respaldo al desarrollo del campo y a la preservación de las tradiciones ejidales.

Al llegar al ejido, las familias disfrutaron de una gran comida ejidal, donde no faltaron las anécdotas, la convivencia y el ambiente festivo que caracteriza este tipo de celebraciones. Durante la tarde, agrupaciones locales pusieron ritmo a la fiesta con música regional que hizo bailar a los asistentes y prolongó el festejo entre alegría y unión comunitaria.

El comisariado ejidal, Juan Tomás Ramos Escobedo, informó que los recursos recaudados durante esta celebración serán destinados a importantes mejoras para el salón ejidal, entre ellas la instalación de un nuevo piso, renovación del cableado eléctrico y la rehabilitación de más áreas comunes, buscando fortalecer este espacio de encuentro para las futuras generaciones.

Con este festejo, el Ejido La Cruz y su anexo Colón celebran nueve décadas de historia, trabajo y orgullo campesino, manteniendo vivas sus raíces y consolidando el sentido de pertenencia entre sus habitantes.