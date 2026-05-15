Rescatan policías a niño atrapado en camioneta

CASTAÑOS, COAH.— Lo que comenzó como una rápida parada para realizar unas compras terminó convirtiéndose en minutos de auténtico terror para una madre de familia, luego que su pequeño hijo de apenas cinco años quedó atrapado dentro de una camioneta en pleno centro de Castaños, provocando una inmediata movilización policiaca que evitó una posible tragedia.

Los hechos se registraron durante la tarde de este viernes sobre la calle Hidalgo, cerca del cruce con Juárez, donde una mujer estacionó una camioneta Nissan color negro para ingresar por unos minutos a realizar compras, dejando al menor dormido en el asiento trasero.

Sin imaginar el momento de angustia que estaba por vivir, la madre dejó la unidad encendida y con el aire acondicionado funcionando; sin embargo, al regresar se encontró con una escena desesperante: la camioneta se había cerrado accidentalmente, impidiéndole el acceso mientras el pequeño permanecía atrapado en el interior.

Presa del pánico, la mujer pidió ayuda de inmediato a elementos de la Policía Municipal de Castaños, corporación encabezada por el Director de Seguridad Pública, Iván Alejandro Pérez Jiménez, quien ordenó la movilización inmediata de los uniformados para atender la emergencia.

En cuestión de minutos, los oficiales arribaron al lugar y evaluaron la situación. Al percatarse de que el tiempo era crucial y ante la desesperación de la madre, uno de los elementos, identificado como Jesús, decidió actuar con rapidez.

Con autorización de la mujer y tratando de evitar cualquier riesgo para el pequeño, el uniformado quebró uno de los cristales de la camioneta para poder abrir la unidad y rescatar al niño.

Durante la maniobra, el oficial resultó lesionado en el brazo izquierdo al intentar evitar que fragmentos de vidrio salieran proyectados hacia donde se encontraba el menor dormido, priorizando en todo momento la seguridad del pequeño.

Debido a la lesión, fue necesaria la presencia de socorristas del Cuerpo de Bomberos de Castaños, quienes atendieron al policía en el lugar, descartando heridas de gravedad.

Finalmente, los elementos lograron abrir completamente la unidad y poner a salvo al menor, quien fue entregado sano y salvo a los brazos de su madre, misma que, aun visiblemente alterada, no pudo ocultar el alivio y agradeció la rápida intervención de los oficiales.

1 / 3 El oficial Jesús resultó lesionado en un brazo tras quebrar un cristal para evitar una tragedia. 2 / 3 La madre del pequeño agradeció la rápida intervención de los uniformados, quienes lograron poner al niño a salvo. 3 / 3 Los oficiales quebraron el cristal de la camioneta para poder abrir la camioneta. ❮❯

La acción oportuna de los uniformados evitó que la situación pasara a mayores y terminó convirtiéndose en un acto de servicio que dejó tranquilidad entre los presentes, quienes reconocieron la rápida reacción de los elementos de la Policía Municipal.