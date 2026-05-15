Choque en Monclova: Sin lesionados tras impacto entre vehículos

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque por alcance registrado sobre la avenida Industrial movilizó a elementos de Control de Accidentes luego de que una conductora presuntamente realizara un cambio de carril sin precaución, provocando el impacto entre dos unidades a la altura de la colonia Braulio Fernández.

El accidente ocurrió minutos antes de las 13:00 horas de ayer, cuando automovilistas que transitaban por la transitada arteria reportaron al Sistema Estatal de Emergencias un percance vial que comenzaba a generar afectaciones en la circulación con dirección hacia el norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros peritajes, Suzie Park conducía una camioneta Hyundai Tucson color gris sobre la avenida Industrial y avanzaba aparentemente sin contratiempos. Sin embargo, al aproximarse al cruce con la calle Paseo del Río, intentó incorporarse del carril izquierdo hacia el derecho. Presuntamente, la conductora no verificó las condiciones de seguridad antes de realizar la maniobra, terminando por invadir el trayecto de un automóvil Chevrolet Cavalier color gris, conducido por Mario Rodríguez, de 34 años de edad.

El conductor del sedán apenas alcanzó a reaccionar, pero la cercanía entre ambos vehículos impidió evitar el impacto, terminando por estrellarse contra la parte posterior de la camioneta en plena circulación.

Tras el encontronazo, ambas unidades quedaron detenidas a un costado de la vialidad, mientras sus conductores descendían para revisar los daños ocasionados. Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente daños materiales de consideración. La situación generó molestia entre los involucrados, principalmente por las afectaciones con las que terminaron los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes arribaron para realizar el peritaje correspondiente.

Luego de recabar versiones y analizar la mecánica del accidente, autoridades establecieron como probable responsable a la conductora de la camioneta Hyundai, al determinar que la invasión de carril sin precaución originó el percance.

Finalmente, ambas partes fueron orientadas para llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños, mientras autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar la distancia y maniobras al volante para evitar accidentes similares.