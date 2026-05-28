Intervención de seguridad pública en Monclova tras agresiones verbales

MONCLOVA, COAH. - La rápida movilización de elementos de Seguridad Pública permitió atender un reporte de persecución y agresiones verbales en el cruce de las calles Uruguay y Ciudad Victoria, de la colonia Guadalupe.

Un conductor solicitó apoyo tras asegurar que otro automovilista lo seguía de manera intimidante.

De acuerdo con el reporte oficial, fue Jesús N quien pidió el apoyo de las corporaciones policiacas mediante una llamada a los números de emergencia, luego de señalar que un vehículo lo venía siguiendo mientras el conductor lanzaba insultos y agresiones verbales durante el trayecto.

Tras recibir el reporte, unidades municipales se desplazaron de inmediato al sitio señalado para brindar seguridad al afectado y tratar de localizar al presunto agresor. Sin embargo, al arribo de los uniformados, el conductor señalado emprendió la huida a bordo de su automóvil, logrando escapar antes de ser interceptado por las autoridades.

Los oficiales realizaron un recorrido de vigilancia en calles cercanas con la intención de ubicar el vehículo involucrado, aunque no se reportaron personas detenidas derivado de estos hechos.

Jesús N permaneció en el lugar mientras los oficiales recababan información de lo ocurrido y orientaban al afectado sobre los procedimientos correspondientes en caso de presentar una denuncia formal por las agresiones y amenazas recibidas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo o alteración al orden público para evitar incidentes mayores y garantizar una respuesta oportuna por parte de las corporaciones de seguridad.