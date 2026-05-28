Accidente de tráiler en Monclova causa daños en cableado

MONCLOVA, COAH. — La mañana de ayer, un tráiler de carga provocó una serie de destrozos en el sistema de cableado del sector sur de la ciudad, luego de circular por distintas vialidades de la colonia Obrera Sur y derribar líneas de energía eléctrica y telecomunicaciones, dejando severas afectaciones materiales y riesgo para automovilistas y peatones.

De acuerdo con los reportes realizados por habitantes del sector, la pesada unidad se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle Estándar 5, donde comenzó a impactar el cableado aéreo debido a la altura de la caja que remolcaba. A su paso también recorrió las calles Secundaria 4 y Secundaria 6, causando daños en diferentes puntos antes de escapar.

Los cables quedaron colgando y tirados sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo parcialmente la circulación y generando peligro para quienes transitaban por el lugar. Vecinos alarmados dieron aviso inmediato a las autoridades municipales al observar cómo el tráiler continuaba avanzando pese a los daños ocasionados.

Minutos después arribaron elementos de Control de Accidentes y oficiales de Tránsito Municipal, quienes realizaron un recorrido por el sector afectado para ubicar la unidad responsable; sin embargo, no lograron localizar el tráiler involucrado.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y documentaron las afectaciones ocasionadas en la infraestructura de servicios eléctricos y de internet. Personal de compañías de cableado acudió posteriormente para iniciar las labores de reparación y retirar las líneas dañadas que quedaron expuestas sobre las vialidades.