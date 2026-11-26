MONCLOVA, Coah.- Una llamada de auxilio puso en marcha un operativo de atención y acompañamiento en la colonia Los Ángeles, luego de que un joven de 21 años solicitara ayuda al atravesar por una fuerte depresión que lo orilló a pensar en matarse.

La movilización ocurrió alrededor de las 13:20 horas de ayer, cuando un usuario se comunicó a la línea de emergencias para expresar que no se encontraba bien emocionalmente y que necesitaba apoyo.

Debido a la delicadeza del reporte, elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle 2, de la colonia mencionada.

En el lugar, los agentes localizaron a Nicolás N, de 21 años, quien les explicó que enfrentaba dificultades emocionales relacionadas con la depresión. Los oficiales y detectives establecieron diálogo con el joven, procurando brindarle tranquilidad, escuchar su situación y mantenerlo en un entorno seguro mientras se atendía la emergencia.

Durante la intervención, Nicolás N comentó que ya había solicitado una cita para recibir atención profesional, un paso importante en su búsqueda de apoyo.

Finalmente, la situación fue contenida sin que el joven resultara lesionado. La intervención permitió atender el llamado y evitar que la crisis tuviera consecuencias mayores.