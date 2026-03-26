Vecinos alertan sobre humo en casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un susto nocturno se llevaron los habitantes de la Zona Centro luego de que una alarma por posible incendio movilizara a policías municipales y cuerpos de auxilio hacia una vivienda ubicada en la calle Miguel Blanco. Fue aproximadamente a las 21:30 horas cuando vecinos reportaron al Sistema Estatal de Emergencias que de la casa marcada con el número 133 salía humo, temiendo que las llamas se extendieran a propiedades cercanas.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con el propietario del domicilio, Jesús Flores García, de 58 años, quien explicó que el humo provenía del patio de su casa, donde estaba quemando basura acumulada. Según dijo, el fuego se le salió de control momentáneamente, lo que generó la preocupación de los colonos. El hombre, quien vive solo, intentó sofocar las llamas por su cuenta, pero durante las maniobras comenzó a presentar dificultades respiratorias debido a un padecimiento asmático. Esto motivó la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas revisaron al afectado y confirmaron que se encontraba estable, por lo que no requirió ser trasladado a un centro hospitalario. El incendio fue finalmente controlado sin que se registraran daños estructurales. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia y la alerta de los vecinos evitó que el incidente escalara a una situación mayor.