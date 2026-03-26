Falsa alarma de incendio moviliza a Bomberos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización del Departamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se registró la noche de ayer, luego que un reporte alertó sobre un presunto incendio de gran magnitud al interior de la empresa Imperial Steel, ubicada al norte de la carretera federal 57.

La llamada ingresó a la línea de emergencias poco después de las 21:00 horas, describiendo un siniestro activo dentro de la planta, lo que obligó a que varias unidades salieran de inmediato hacia el punto, dadas las dimensiones de la empresa y el riesgo industrial que representa.

Sin embargo, al arribar a la zona, los elementos realizaron un recorrido minucioso por el perímetro y las áreas visibles de la compañía, sin detectar fuego, humo ni daño alguno que confirmara la emergencia reportada. Tras varios minutos de inspección, se concluyó que todo se trataba de una falsa alarma.

La corporación informó que no existía ningún incidente en las instalaciones y que las unidades retornaron a su base una vez descartado el riesgo. Autoridades señalaron que este tipo de llamadas representan un uso irresponsable de los servicios de emergencia, pues movilizan recursos y personal que podrían ser necesarios en una situación real.

Hasta el cierre de esta edición no se ha identificado al responsable del reporte, aunque no se descarta que se abra una investigación para determinar si la llamada fue producto de una broma o de una intención maliciosa. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para usar de manera adecuada las líneas de auxilio y evitar movilizaciones innecesarias que comprometan la capacidad de respuesta ante verdaderas emergencias.