Trailero circula en sentido contrario y provoca brutal choque frontal en el Libramiento

Un fuerte encontronazo ocurrió la mañana de este martes sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, luego que el operador de un tráiler de la línea San Isidro decidiera avanzar en sentido contrario, provocando un impacto frontal contra una camioneta Mazda cuyo conductor jamás esperó encontrarse de frente con el quinta rueda.

¿Qué ocurrió?

El accidente se registró alrededor de las 10:00 horas, cuando Kevin Agustín Jaime Ayala Ortiz, de 26 años, operador de un Freightliner modelo 2024, color blanco, circulaba rumbo a la carretera federal 57... pero por el acotamiento del carril contrario, maniobra prohibida y sumamente peligrosa.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Al mismo tiempo, Francisco Javier García Guardiola, de 36 años, conductor de una Mazda CX-7 modelo 2007 color blanco, salía de una estación de servicio e ingresaba al Libramiento sin imaginar que un tráiler venía de frente contra su unidad.

El impacto fue inevitable. La camioneta terminó completamente dañada del frente, mientras que Francisco Javier sufrió una herida en la frente al golpearse contra el parabrisas. Testigos llamaron de inmediato a los números de emergencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba sangrado y mareos debido al golpe. En tanto, elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes acordonaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos.

Los oficiales elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para remolcar la destrozada camioneta a un corralón. El trailero será responsable de los daños materiales y de cubrir los gastos médicos del afectado, mediante el ajustador de la unidad de carga.