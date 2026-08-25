Muere albañil por descarga eléctrica

MONCLOVA, COAH.- Un albañil murió luego de recibir una descarga eléctrica de alta tensión mientras trabajaba en la construcción de un sobretecho en un domicilio de la colonia Praderas del Sur.

El accidente ocurrió después de las 11:00 horas de este martes, en una vivienda ubicada sobre la calle Coquizadora, cerca del cruce con Primero de Enero, donde Juan Román Martínez, de 48 años y vecino de la colonia Diana Laura, en Frontera, laboraba junto con otros trabajadores.

Circunstancias del Accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en la azotea del segundo piso cuando las ramas de un árbol ubicado en el exterior se movieron con el viento y tuvieron contacto con cables de alta tensión. El arco eléctrico alcanzó al trabajador y provocó que cayera.

Sus compañeros solicitaron inmediatamente ayuda al 911, generándose una intensa movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Bomberos y Protección Civil, bajo la dirección de Pedro Alvarado.

Respuesta de los Servicios de Emergencia

Los socorristas ingresaron al domicilio y subieron hasta la azotea, donde localizaron al trabajador. Sin embargo, pese a la rápida intervención, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos aseguraron el área mientras policías municipales tomaban conocimiento del accidente. Al confirmarse el fallecimiento, se solicitó la presencia de detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y fijó la escena para integrar la investigación.

Finalmente, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para bajar el cuerpo de la azotea mediante una canastilla y cuerdas. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites correspondientes.