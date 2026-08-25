Enfrentamiento en Candela deja dos muertos

CANDELA, COAH.- Un civil armado y un elemento de la Policía Estatal murieron luego de enfrentarse durante un operativo de vigilancia en los límites de Coahuila y Nuevo León.

El enfrentamiento ocurrió durante un patrullaje realizado por agentes estatales en territorio de Candela, donde detectaron una camioneta en la que viajaban civiles armados.

De acuerdo con la información oficial, los ocupantes de la unidad abrieron fuego contra los policías, desatando un intercambio de disparos.

Detalles del enfrentamiento

Durante la confrontación, uno de los civiles armados murió en el lugar, mientras que un elemento de la Policía Estatal resultó gravemente herido.

El oficial fue trasladado de emergencia al Hospital Santa María, en Monclova, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Reforzamiento de la vigilancia

Tras los hechos, elementos de la Policía de Acción y Reacción, Agencia de Investigación Criminal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México reforzaron la vigilancia en la zona.

Las corporaciones mantienen el despliegue en los límites estatales, mientras las autoridades investigadoras realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el enfrentamiento.