Mujer resulta lesionada en vía pública

MONCLOVA, COAH.– Una violenta riña registrada la noche de ayer en el Fraccionamiento Francisco I. Madero provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate y elementos policiacos, luego que una mujer resultara con diversas lesiones en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Hermanos Serdán, donde vecinos, alertados por los gritos y el altercado, solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar, localizando a una mujer con golpes visibles derivados de la confrontación. Tras brindarle atención prehospitalaria, determinaron que no presentaba heridas de gravedad; sin embargo, la afectada decidió no ser trasladada a un hospital, permaneciendo en el sitio bajo su propia responsabilidad.

Por su parte, elementos del Departamento de Seguridad Pública tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron información para la elaboración del informe correspondiente, además de implementar recorridos en la zona para prevenir nuevos disturbios.

Pese al despliegue policiaco, no se reportaron personas detenidas en relación con la riña, ya que los presuntos responsables lograron retirarse antes del arribo de las autoridades.