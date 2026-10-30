Hombre es detenido por choque en Monclova que dejó heridos

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista terminó lesionado y una joven tuvo que recibir atención médica luego de un choque registrado la noche de ayer en la avenida Ciudad Deportiva, donde un automóvil presuntamente le cerró el paso al no respetar un señalamiento de alto.

El afectado fue identificado como Aldair Reyes Trejo, quien sufrió diversos golpes y una probable fractura en la rodilla derecha. Tras el percance, integrantes del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron para brindarle los primeros auxilios.

En el mismo accidente, Evelyn Muza, de 18 años, quien viajaba como acompañante en el automóvil junto a su padre, presentó una crisis nerviosa. Paramédicos de Cruz Roja la atendieron y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 21:00 horas, cuando Aldair circulaba en motocicleta por la avenida Ciudad Deportiva, en dirección al poniente. Al llegar al cruce con Francisco Alfaro, un Chevrolet Optra gris, conducido por Luis Alberto Musa, habría ignorado el alto y cruzado por su camino.

La maniobra dejó al motociclista sin oportunidad de evitar el impacto. Tras la colisión, cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones que hicieron necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las actuaciones correspondientes. El conductor del automóvil fue detenido mientras se determinan las responsabilidades.

Durante la intervención, Luis Alberto Musa expresó su preocupación por las consecuencias del percance y comentó que atraviesa dificultades económicas debido a la situación de la empresa en la que trabajaba, por lo que manifestó incertidumbre sobre la manera en que podría responder por los daños ocasionados.