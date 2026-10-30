Joven es ingresada por crisis emocional en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una joven de 23 años fue ingresada de emergencia al hospital de la Cruz Roja Mexicana durante la noche del jueves, luego de atravesar una fuerte crisis emocional relacionada con una reciente pérdida familiar.

El ingreso de la mujer, ocurrido pasadas las 23:00 horas, movilizó a elementos de la policía municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, después de que personal médico notificara a las autoridades sobre la atención de un caso de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada a los oficiales, fueron los familiares de la joven quienes detectaron a tiempo la situación y decidieron trasladarla de inmediato al nosocomio, ubicado sobre la calle Barranquilla, en la colonia Guadalupe.

En el lugar, los policías entrevistaron a Ana Rodríguez, madre de la paciente, quien explicó que su hija atravesaba un complicado momento emocional tras una pérdida reciente en la familia.

Gracias a la pronta intervención de sus seres queridos y del personal médico, la joven recibió atención oportuna y logró ser estabilizada. Su estado de salud fue reportado como estable.

Por su parte, detectives de la Agencia de Investigación Criminal fueron notificados para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.