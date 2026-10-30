Policías de Castaños llevan despensa y pañales a pareja de abuelitos

CASTAÑOS, COAH.- Una petición de ayuda en redes sociales no pasó desapercibida para los elementos de la Policía Municipal de Castaños, quienes cambiaron por un momento las labores de vigilancia por una acción solidaria para apoyar a don Lencho y doña Cuca, un matrimonio de adultos mayores que necesitaba alimentos y pañales.

La solicitud llegó hasta la corporación, luego de que la pareja hiciera pública su necesidad de recibir apoyo para conseguir productos básicos y artículos indispensables para su vida diaria.

Apoyo a la comunidad

Ante esta situación, el pasado jueves, el director de Seguridad Pública, licenciado Iván Alejandro Pérez Jiménez, encabezó una actividad de proximidad social en la que los oficiales se organizaron para reunir y comprar una despensa, además de los pañales que requiere uno de los integrantes del matrimonio.

Con los productos reunidos, los policías se trasladaron hasta el ejido Palo Blanco, donde localizaron el domicilio de los adultos mayores y les hicieron entrega personalmente de los apoyos.

Más que una entrega

Pero la visita fue más allá de cumplir con una entrega. Los elementos aprovecharon la oportunidad para conversar y convivir con don Lencho y doña Cuca, quienes recibieron no solamente los artículos que necesitaban, sino también un momento de compañía y atención.

En ocasiones, una despensa puede representar un alivio importante para quienes enfrentan dificultades económicas, pero cuando la ayuda llega acompañada de tiempo y solidaridad, también se convierte en un recordatorio de que no están solos.

Bajo la dirección de Iván Alejandro Pérez Jiménez, la Policía Municipal de Castaños busca fortalecer la proximidad con la ciudadanía mediante acciones que permitan atender necesidades de la comunidad y mantener el contacto directo con las familias que requieren apoyo.