Mujer sufre agresión en Monclova y pide ayuda a autoridades

MONCLOVA, Coah. - Una mujer encontró la manera de ponerse a salvo después de sufrir una presunta agresión por parte de su pareja dentro de su domicilio. Tras abandonar la vivienda, condujo hasta una plaza de la colonia Obrera, donde pidió ayuda y recibió atención de los cuerpos de emergencia.

La afectada fue identificada como Liliana N de 36 años, quien presentaba diversas lesiones, principalmente en el rostro, luego de que presuntamente su esposo la golpeara durante una discusión.

El reporte se registró un minuto antes de las 20:00 horas. Según los primeros datos, el conflicto entre ambos habría escalado hasta convertirse en una agresión física, por lo que Liliana decidió salir de la casa para evitar que la situación continuara.

La mujer tomó las llaves de un automóvil KIA azul y se dirigió hacia el bulevar Harold R. Pape. Finalmente, llegó a una plaza comercial ubicada en el sector de las calles Secundaria Uno y Calle Dos, en la colonia Obrera, donde solicitó la intervención de las autoridades.

Policías y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar, al igual que personal de Cruz Roja, quienes valoraron a la mujer y le proporcionaron los primeros auxilios.

Debido a las lesiones que presentaba, se determinó su traslado a un hospital para recibir atención médica, posiblemente al Amparo Pape de Benavides.

Se esperaba que el caso fuera notificado a las autoridades ministeriales para dar seguimiento a la denuncia, investigar lo ocurrido y establecer las posibles responsabilidades del señalado como agresor.