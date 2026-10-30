Detienen a Inés Gómez Mont en Florida por presuntos delitos financieros

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont habría sido detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer fuera de México desde 2021, de acuerdo con información difundida por medios nacionales.

La presentadora es requerida por la justicia mexicana debido a investigaciones relacionadas con su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones también involucran a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos estarían relacionados con una supuesta estructura que habría utilizado empresas fantasma para desviar recursos federales mediante contratos de servicios de seguridad durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Hasta el momento, se espera que las autoridades estadounidenses y mexicanas confirmen las condiciones en las que ocurrió la detención, así como la situación legal de Gómez Mont y la posibilidad de que sea trasladada a territorio mexicano.

El caso volvió a tomar relevancia en octubre de 2026, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara, durante su conferencia matutina del día 8, que solicitó una explicación a Interpol por el retiro de las notificaciones rojas contra Gómez Mont y Álvarez Puga, decisión que se había dado a conocer el 30 de septiembre.

La mandataria también pidió al Gabinete de Seguridad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reunir información sobre las irregularidades atribuidas a la pareja y los motivos por los que continúa siendo requerida por las autoridades mexicanas.

La eliminación de las fichas rojas no representó la cancelación de las órdenes de aprehensión emitidas en México ni la conclusión de las investigaciones judiciales.

Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses el 24 de septiembre de 2025 en Miami, Florida. De acuerdo con los reportes, permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Centro de Procesamiento Krome North, debido a un procedimiento migratorio relacionado con su ingreso a Estados Unidos y una solicitud de asilo.

Otro de los antecedentes del caso ocurrió en marzo de 2025, cuando un tribunal ordenó descongelar algunas cuentas bancarias de Gómez Mont, resolución que no implicó la desaparición de los procesos penales en su contra.

La posible detención de la conductora representa un nuevo capítulo en un caso que permanece bajo investigación desde hace varios años y cuya evolución dependerá de las determinaciones de las autoridades de ambos países.