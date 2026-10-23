Madre confronta a escuela en Monclova tras incidente con su hijo

MONCLOVA, Coah. - Un problema entre estudiantes salió a la luz la mañana de este viernes, luego de que una madre de familia se plantó inconforme en la Escuela Primaria Leonor Huerta Guevara, de la colonia Del Río, para exigir explicaciones sobre una situación que involucraba a su hijo de nueve años. El reclamo subió de tono y terminó con la intervención de la Policía Municipal.

Fue alrededor de las 08:20 horas cuando la directora del plantel, Alicia Flores, solicitó el apoyo de los uniformados al reportar que una madre de familia había llegado a las instalaciones con una actitud presuntamente agresiva y pretendía tomar fotografías de los registros donde el personal docente documenta las incidencias escolares.

La mujer, identificada como Alejandra N, explicó a los oficiales que su hijo le había contado sobre un incidente ocurrido un día antes. Según su versión, otro alumno habría intentado bajarle los pantalones a un compañero y, posteriormente, habrían querido responsabilizar a su hijo, quien aseguraba no haber participado en los hechos.

Ante la preocupación por lo que el menor le relató, la madre decidió acudir directamente a la escuela para conocer qué había ocurrido y obtener una explicación del personal docente. Sin embargo, al no encontrar la respuesta que esperaba, presuntamente perdió la calma y protagonizó una confrontación con las autoridades educativas.

Por su parte, la dirección señaló ante los policías que no sería la primera ocasión en que la mujer se comportaba de manera agresiva dentro del plantel, por lo que consideraron necesario solicitar apoyo para evitar que la situación pasara a mayores.

Los oficiales dialogaron con la madre de familia y la orientaron para que acudiera ante el Ministerio Público, donde podría formalizar una denuncia y solicitar que se investigara el incidente referido por su hijo.

Finalmente, se le pidió retirarse de las instalaciones escolares para evitar que el conflicto escalara. Mientras tanto, la situación entre los menores quedó como el motivo del reclamo, por lo que los hechos deberán aclararse por las vías correspondientes.