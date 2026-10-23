Accidente en Monclova: mujer impacta a Mazda en el bulevar San José

MONCLOVA, Coah.- Por no medir su distancia al conducir, una automovilista terminó chocando por alcance contra una camioneta Mazda la mañana de ayer, sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Hipódromo.

El percance ocurrió en el cruce con la calle 12, donde Diana Cifuentes conducía un Chrysler PT Cruiser negro y, presuntamente, no guardó la distancia necesaria, por lo que terminó impactando por detrás a una Mazda azul, manejada por Nancy Zapata.

Tras el golpe, ambas conductoras detuvieron la marcha y solicitaron la intervención de las autoridades para que tomaran conocimiento de lo ocurrido.

Minutos después, oficiales del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer las responsabilidades por los daños ocasionados.

Posteriormente, ambas automovilistas fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones de las unidades.

Por fortuna, el choque por alcance únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.