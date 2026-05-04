Frontera: menor intenta tomar su vida

FRONTERA COAH.- Una jovencita de 14 años puso en riesgo su vida la tarde de ayer, luego de ingerir diversas pastillas para el dolor en un aparente intento de suicidio, motivado por una fuerte crisis emocional derivada del proceso de separación de sus padres.

Los hechos movilizaron a cuerpos de auxilio luego de acudir a la colonia Morelos donde se entrevistaron con la madre de la adolescente, identificada como Alejandra N, solicitara apoyo urgente al percatarse de que su hija había consumido medicamento del tipo naproxeno en cantidades no precisadas.

De acuerdo con la versión proporcionada, la menor atravesaba por un estado depresivo vinculado a la ruptura familiar, situación que habría detonado la ingesta de los fármacos. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarla antes de su posible traslado a una unidad médica.

Minutos después del reporte, el padre de la menor, identificado como Ricardo N, arribó al sitio tras ser notificado de la situación. Según se informó, la adolescente solicitaba su presencia en medio de la crisis.

Elementos de seguridad pública intervinieron en el caso y procedieron a trasladar a ambos padres a la comandancia municipal, donde se buscó establecer acuerdos en torno al entorno familiar de la menor, priorizando su integridad física y emocional.

Las autoridades no detallaron el estado de salud actual de la adolescente, sin embargo, confirmaron que se activaron los protocolos correspondientes para su atención y seguimiento.