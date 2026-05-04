Camioneta Dodge RAM se incendia en Monclova sin heridos

MONCLOVA COAH.- Una camioneta recién adquirida terminó reducida a daños severos luego de incendiarse de manera repentina la tarde de ayer en el sur de la ciudad, generando movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vialidad.

El incidente ocurrió sobre la avenida 3, en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Obrera Sur, cuando el conductor, identificado como José N, circulaba acompañado de varios amigos a bordo de una camioneta Dodge RAM color azul, de cuatro puertas, que apenas había comprado.

De acuerdo con los primeros reportes, al detener su marcha ante la luz roja del semáforo, la unidad comenzó a incendiarse de forma sorpresiva, lo que obligó a los ocupantes a descender de inmediato para ponerse a salvo, mientras las llamas avanzaban rápidamente y envolvían el vehículo.

El conductor realizó el reporte al número de emergencias, lo que activó la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, quienes arribaron en cuestión de minutos para combatir el fuego. En paralelo, personal de Tránsito Municipal procedió al cierre de la circulación sobre la avenida 3 para evitar riesgos a otros automovilistas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio, aunque la unidad resultó con daños de consideración. No se reportaron personas lesionadas.

La camioneta, que minutos antes era probada por su propietario, terminó envuelta en llamas en un hecho que dejó únicamente pérdidas materiales y un fuerte susto para sus ocupantes.