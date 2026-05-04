Hombre es detenido por intento de robo en Monclova

MONCLOVA COAH.- Con las manos en la mercancía fue asegurado un individuo la tarde de ayer en el interior de un negocio dulcero ubicado en la Zona Centro, luego de ser detectado por personal de seguridad cuando presuntamente intentaba sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de las calles Miguel Blanco y Guerrero, donde guardias realizaban recorridos de vigilancia de rutina al interior del comercio. Durante el rondín, observaron a un sujeto que adoptó una actitud evasiva y que, momentos antes, había ocultado productos entre sus pertenencias.

Ante la sospecha, los vigilantes interceptaron al individuo y procedieron a una revisión preventiva, confirmando que llevaba mercancía sin comprobar su pago. De inmediato fue asegurado en el lugar para evitar que abandonara el establecimiento.

El detenido se identificó como Jesús Ángel "N", quien fue puesto a disposición de elementos de Seguridad Pública que acudieron al llamado. Tras su aseguramiento, fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio del proceso legal por el presunto delito de robo.