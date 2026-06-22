Detienen a agresor de balacera en colonia Obrera Sur: Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención del presunto responsable de lesionar con un arma de fuego a un hombre en la colonia Obrera Sur, hecho que inicialmente generó alarma entre vecinos al reportarse que la víctima había recibido un disparo en la cabeza, aunque posteriormente las investigaciones establecieron que la lesión fue a la altura del cuello.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que tras recibir el reporte de la agresión, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para recabar evidencias y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Durante la investigación se verificó también el estado de salud de la víctima, identificada como Martín Solís, quien presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en el costado del cuello.

Afortunadamente, la lesión no tuvo consecuencias fatales y el afectado se encuentra fuera de peligro, aunque debido a la zona del cuerpo donde impactó el proyectil, el caso es considerado de gravedad.

"Es una lesión que pone en peligro la vida por el tipo de arma utilizada y la región anatómica afectada, pero afortunadamente la persona se encuentra estable", explicó el delegado.

Acciones de la autoridad

Lazo Chapa señaló que los avances en la investigación permitieron ubicar y detener al presunto agresor, por lo que actualmente la carpeta de investigación se encuentra en su etapa final de integración.

Las autoridades ministeriales trabajan en la recopilación de declaraciones testimoniales, dictámenes periciales y demás datos de prueba para solicitar el mandamiento judicial correspondiente por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en su domicilio acompañada de otra persona. En determinado momento llegó el ahora imputado, quien presuntamente accionó un arma de fuego en su contra sin que existiera una discusión previa.

El funcionario destacó que durante las diligencias también fue asegurada el arma de fuego presuntamente utilizada en la agresión, lo que representa una prueba clave dentro del expediente.

Detalles confirmados

Con la integración de la carpeta prácticamente concluida, la Fiscalía prevé solicitar en las próximas horas la orden judicial correspondiente para formalizar el proceso penal, mientras que la audiencia inicial de imputación podría celebrarse este martes.

El caso causó gran conmoción entre los habitantes de la colonia Obrera Sur, quienes temieron lo peor al enterarse de la agresión armada. Sin embargo, la rápida atención médica y el trabajo de investigación permitieron que la víctima sobreviviera al ataque y que el presunto responsable fuera llevado ante la justicia.

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