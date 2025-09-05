Hombre detenido por alteración del orden público

La mañana de ayer, la Policía Municipal logró la detención de un hombre que rondaba de manera sospechosa por las viviendas de la colonia José de las Fuentes, lo que generó la intervención de las autoridades para evitar posibles incidentes.

El detenido fue identificado como Alejandro Hernández Fierro, de 37 años de edad, vecino de la calle 9 número 1001 de la colonia Plan de Guadalupe. Según reportes, Hernández Fierro se encontraba alterando el orden público en la calle Teódulo Flores de la mencionada colonia, lo que motivó a los oficiales de la unidad 236 a intervenir.

A su llegada, los oficiales notaron la actitud sospechosa del hombre, quien al ver a las autoridades, intentó evadirlas sin éxito.

Al ser detenido, Hernández Fierro fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.