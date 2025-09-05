Ladrón Capturado en Colonia Guadalupe Tras Intento de Robo

A las 07:50 horas del viernes, un presunto ladrón decidió iniciar su jornada laboral de una manera poco convencional, irrumpiendo en una vivienda de la colonia Guadalupe. Sin embargo, no contaba con que la tecnología sería su peor enemigo, y el robo quedaría grabado en las cámaras de seguridad de la casa.

Alejandro Zúñiga Juárez, de 38 años de edad, con domicilio en calle Altamira, número 613 de la Colonia Continental Guerrero, tal vez pensó que podía ganar la "carrera del crimen" con un sigiloso robo, fue captado en video haciendo de las suyas. Afortunadamente para la víctima y desafortunadamente para él, la grabación hizo que los dueños de la casa pudieran alertar rápidamente a la Policía Municipal.

Los oficiales, sabiendo que no hay nada como un buen operativo, implementaron la búsqueda, pero no tuvieron suerte inmediata.

Sin embargo, la suerte del ladrón cambió varias horas después, cuando fue localizado y arrestado en una calle cercana. Pero la sorpresa no acabó ahí, pues al ser detenido, los oficiales descubrieron que el sospechoso portaba un arma blanca, lo que no era precisamente lo que uno espera de un ladrón que ya ha sido grabado en video.

El sujeto, cuya estrategia no parecía ser la más efectiva, fue desarmado y llevado a la Comandancia Municipal.

Ahí, quedó bajo custodia del juez calificador en turno, quien no tardó en turnarlo a las autoridades correspondientes, como es la costumbre cuando se comete un crimen.

La intervención rápida de la Policía evitó que el robo se materializara, y a los vecinos de la colonia Guadalupe no les quedó más que agradecer que la única "persecución" que vieron fue la del ladrón intentando escapar de la ley.

Parece que este "criminal profesional" no contó con que las cámaras de seguridad y la Policía no descansan, a diferencia de él.