Policía Municipal interviene: joven detenido por drogas

La madrugada del viernes, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un joven de 26 años, tras ser encontrado dormido y bajo los efectos de las drogas en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la calle Barranquilla.

Fue ahí donde localizaron a Christofer Espinoza Romero, vecino de la colonia Borja de Ciudad Frontera, recostado sobre la banqueta y con signos evidentes de estar drogado.

Al acercarse, los oficiales notaron que el joven no mostraba reacciones normales y presentaba un comportamiento incoherente, lo que llevó a los policías a intervenir para evitar que el estado de salud del sujeto empeorara.

Tras una breve revisión, confirmaron que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia controlada.

Espinoza Romero fue detenido y llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para ser puesto a disposición del juez calificador en turno, quien determinaría su situación legal.

La rápida intervención de los oficiales evitó una posible complicación de salud para el detenido, quien en su estado podría haber estado expuesto a situaciones peligrosas. El joven quedó bajo resguardo en la Comandancia mientras se resolvía su situación.