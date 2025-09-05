Bomberos descartan fuga de gas tras alerta en colonia Cañada

La tranquilidad de los vecinos de la colonia Cañada se vio alterada durante la noche de ayer, cuando un fuerte olor a gas invadió el aire.

Los habitantes, alarmados por la posible presencia de una fuga, no dudaron en alertar a las autoridades. La fuente del problema parecía provenir de una chatarrera ubicada sobre la avenida Industrial, un negocio conocido en la zona por sus ruidos constantes y su operación poco regulada.

Minutos antes de las 23:00 horas, elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para verificar la situación y descartar cualquier posible fuga peligrosa.

Tras una rápida inspección, los bomberos confirmaron que, afortunadamente, no existía un riesgo inminente que pudiera comprometer la seguridad de los vecinos.

El fuerte olor a gas fue identificado como resultado de las maniobras realizadas por los trabajadores de la chatarrera, quienes durante la tarde y noche de ayer cortaron un tanque estacionario recientemente adquirido.

La liberación de gases al cortar el recipiente provocó que el penetrante olor se extendiera rápidamente, generando inquietud entre los vecinos.

Pese a que no se trató de una fuga de gas peligrosa, los bomberos emitieron recomendaciones claras para evitar incidentes futuros. Además, los trabajadores informaron a las autoridades que operan el negocio sin razón social y sin protocolos establecidos para manejar materiales de alto riesgo, lo cual preocupa a los residentes cercanos.

Más allá del incidente con el gas, los habitantes de la colonia también señalaron que los ruidos intensos provenientes de la chatarrera son una constante durante el día, lo que afecta su calidad de vida. Los vecinos pidieron a las autoridades que establezcan un horario fijo de operación para minimizar las molestias.

El reporte fue canalizado a las áreas correspondientes, con el objetivo de que se tomen medidas sobre la regulación del establecimiento. Las autoridades reiteraron que la pronta intervención y la comunicación de la ciudadanía son clave para evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad en zonas habitacionales.