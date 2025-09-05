Vecinos molestos tras detención de agresor en colonia Hipódromo

Un agresivo sujeto de 35 años fue detenido la mañana de ayer en la colonia Hipódromo por escandalizar, lo que generó molestias entre los vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando oficiales de la Policía Preventiva Municipal, a bordo de la unidad 215, fueron alertados sobre un sujeto agresivo que estaba causando disturbios en la calle 6 de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Juan Alberto González Rodríguez, vecino de la calle 14 de la misma colonia, quien se encontraba alterado y causando un escándalo público.

El hombre, al ser abordado por los oficiales, no ofreció resistencia, pero su comportamiento agresivo y desmedido lo hizo acreedor a una detención por falta administrativa menor.

González Rodríguez fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, por su malcomportamiento.