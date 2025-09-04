Hombre consignado tras hallazgo de sustancias ilícitas en botella de suavizante

Un hombre de 46 años fue consignado al Ministerio Público tras ser sorprendido con varias dosis de droga en la colonia Venustiano Carranza; lo curioso del caso es que intentaba ocultarlas en una botella de suavizante, como si con olor a lavanda fuera a despistar a la autoridad.

El aseguramiento se llevó a cabo la tarde de ayer, en el cruce de las calles Corona e Iturbide, cuando elementos municipales detectaron al sospechoso en actitud nerviosa.

Al revisarlo, descubrieron que dentro de su peculiar escondite llevaba nueve bolsas que contenían hierba seca con las características de la marihuana y seis dosis de una sustancia blanca y granulada.

El detenido fue identificado como Jorge Fabela Ibarra, vecino de la misma colonia, quien seguramente pensó que la "frescura" del suavizante iba a enmascarar su ilegal cargamento.

Los oficiales no tuvieron mayor problema en asegurar a Fabela y ponerlo tras las rejas de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador antes de ser turnado al Ministerio Público.

Al final, el improvisado truco no funcionó y ahora el detenido tendrá que responder por el delito de posesión de narcóticos, comprobando que ni con aroma a primavera se puede suavizar la ley.