Estudiante del Conalep detenido por posesión de Sustancias en operativo policial

Elementos de la Policía Preventiva aseguraron a un estudiante del Conalep que viajaba en motocicleta junto a otro compañero, luego de que presuntamente se les encontrara en posesión de dosis de droga cuando circulaban en inmediaciones del plantel educativo, la tarde de ayer.

El detenido fue identificado como Cristian "N", vecino de la colonia Guerrero, quien junto a un acompañante fue interceptado por los oficiales durante un operativo de vigilancia. Ambos se desplazaban en una motocicleta, misma que fue remitida al corralón municipal.

De acuerdo con las autoridades, los menores fueron asegurados en el área destinada para adolescentes de la Comandancia Municipal, donde quedaron bajo resguardo hasta que sus padres acudieron a dialogar con el juez calificador en turno.

En el lugar, el juez se comunicó vía telefónica con el padre de Cristian 'N', mientras que la madre del menor declaró molesta que "le metería unos golpes para que afrontara las consecuencias de sus actos".

Luego de que sus padres acudieron a la jefatura y dialogaron con el juez, sus ´angelitos´ fueron liberados.