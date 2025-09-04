Intruso sorprendido en domicilio de la colonia Continental

La tranquilidad de una familia se vio interrumpida la tarde de ayer en la colonia Continental, luego que un hombre ingresó a su domicilio, siendo sorprendido por los propios moradores, quienes de inmediato pidieron apoyo a la Policía Preventiva.

El responsable fue identificado como Brayan Alejandro, de 23 años y vecino del sector sur, quien presuntamente forzó la reja principal para poder introducirse a la vivienda ubicada sobre la calle Piedras Negras y la calle San Luis. Los afectados relataron que escucharon ruidos extraños y al salir de su recámara encontraron al intruso revisando la sala.

Elementos municipales arribaron al lugar y sometieron al sujeto, quien fue trasladado de inmediato a la Comandancia Municipal. Aunque en el allanamiento no se reportaron objetos robados ni personas lesionadas, los dueños de la casa expresaron su temor por lo que formalizaron cargos en su contra.

Por ello, 'El Brayan' fue consignado ante el Ministerio Público bajo el cargo de allanamiento de morada y/o lo que resulte.