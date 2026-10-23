Policía Municipal busca a sospechoso en tienda de Frontera

FRONTERA, COAH.- Un reporte ciudadano sobre la presencia de un presunto sospechoso en las inmediaciones de una tienda de conveniencia movilizó a elementos de la Policía Municipal la noche de este jueves en la colonia Occidental, donde el señalado desapareció antes de que llegaran los uniformados.

La alerta se generó en el cruce de la calle Soledad y la avenida Occidental, donde ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades al detectar a un joven cuya presencia les pareció sospechosa.

Tras recibir el reporte, los oficiales se dirigieron al establecimiento comercial para verificar la situación y tratar de localizar al individuo. Sin embargo, al llegar, descubrieron que ya se había retirado del lugar.

Aunque los policías realizaron recorridos por las calles aledañas y otros puntos del sector para intentar ubicarlo, no lograron dar con su paradero ni establecer su identidad.

Ante lo ocurrido, los uniformados continuaron con labores de vigilancia preventiva en la colonia, principalmente en las inmediaciones de los comercios, para atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y a los trabajadores de establecimientos comerciales a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa a Seguridad Pública Municipal, a fin de facilitar la intervención de los oficiales.