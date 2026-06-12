Movilización de seguridad por intento de robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una alerta por un presunto intento de robo provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada de este viernes en una chatarrera ubicada frente al Oxxo Azucenas, sobre la avenida Las Torres.

El reporte fue recibido cerca de las 02:00 horas, cuando se notificó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en el establecimiento. De inmediato, elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para verificar la situación y descartar riesgos en la zona.

Al llegar, los oficiales realizaron una inspección perimetral y detectaron señales de posible manipulación en el área de acceso al negocio. Las evidencias encontradas apuntaban a que personas desconocidas habrían intentado vulnerar las medidas de seguridad instaladas en la negociación durante las primeras horas del día.

La revisión permitió establecer que los presuntos responsables no lograron su objetivo. El portón principal y otros puntos de acceso presentaban indicios de daños, aunque las estructuras de protección resistieron y evitaron que los intrusos ingresaran al inmueble.

Tras una verificación completa, las autoridades confirmaron que no se registró el robo de materiales, herramientas u otros objetos almacenados en el interior, por lo que el incidente quedó catalogado únicamente como un intento fallido.

Posteriormente, las unidades policiales desplegaron recorridos de vigilancia en calles y colonias cercanas para tratar de ubicar a los responsables. Sin embargo, hasta el cierre del informe no se reportaron personas detenidas relacionadas con el caso.

Las corporaciones de seguridad reiteraron el llamado a propietarios y comerciantes para fortalecer sus sistemas de protección y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa. Las investigaciones continúan con el propósito de identificar a quienes intentaron ingresar ilegalmente al establecimiento.