Mujer sufre desvanecimiento en Monclova mientras espera transporte

MONCLOVA, COAH.- La espera del transporte público terminó en una emergencia para una mujer de 60 años de edad que colapsó repentinamente la noche del jueves en la colonia Obrera Sur, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades preventivas.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Estándar 3 y Secundaria 5, donde Kaleya Cuéllar permanecía en una parada de autobús mientras aguardaba la llegada de una unidad de transporte urbano.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer sufrió un desvanecimiento inesperado y cayó sobre la banqueta, quedando tendida ante la mirada de vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

Al percatarse de la situación, habitantes del sector solicitaron apoyo inmediato a través del sistema de emergencias, temiendo que la afectada hubiera sufrido una complicación médica de consideración.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración inicial para determinar su estado de salud. Tras brindarle los primeros auxilios, procedieron a estabilizarla y mantenerla bajo observación médica.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área, facilitando las labores de los socorristas.

La rápida intervención de los vecinos permitió que la emergencia fuera atendida oportunamente, evitando que la situación pasara a mayores.

Las autoridades señalaron que el reporte quedó registrado como una atención médica prehospitalaria derivada de un desvanecimiento en la vía pública, sin que se reportaran otros incidentes relacionados.