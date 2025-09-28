Intervención de Seguridad Pública tras incidente en bar 'La Nacional'

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada de ayer se registró un aparatoso escándalo en el bar 'La Nacional', lo que generó alarma entre clientes que se encontraban disfrutando de la noche.

Testigos señalaron que de un momento a otro se empezó a escuchar un fuerte alboroto dentro del establecimiento, sin que se supiera con claridad lo que ocurría.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, quienes ingresaron para controlar la situación y detener a las personas, que al estar alcoholizados, buscaban generar una pelea.

Sin embargo, al no localizar a ningún responsable ni identificar conductas graves, las autoridades se retiraron del lugar.

Pese a que la situación no pasó a mayores, la noche ya no fue la misma para los clientes, quienes vivieron un fuerte susto tras el inesperado disturbio.