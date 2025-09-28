Grupo Reacción Coahuila Participa en Operativo de Seguridad: Camionetas con Armas Aseguradas

CASTAÑOS, COAH. – Dos camionetas con armas y equipo táctico fueron asegurados por autoridades estatales que implementaron un importante operativo de seguridad coordinado entre fuerzas de seguridad de Coahuila y el apoyo de un helicóptero del Estado, en respuesta al enfrentamiento ocurrido en el municipio de Mina, Nuevo León, contra fuerzas de la Policía Fuerza Civil.

El operativo se desplegó desde las 11:00 de la mañana del jueves 26 de septiembre, abarcó los límites de Castaños, Monclova, Candela y las áreas cercanas a Nuevo León, en una estrategia de blindaje para contener los posibles movimientos de delincuentes en la región.

Las fuerzas de seguridad, compuestas por elementos de la Grupo Reacción Coahuila (GRC), Policía de Acción y Reacción (PAR), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal Coahuila (PCC), junto con mandos coordinados de los municipios de la región centro, lograron el aseguramiento de dos vehículos: una camioneta Lincoln negra y una camioneta azul, ambas fueron abandonadas en brechas de los límites con el estado de Nuevo León y en las cercanías de Candela, luego que sus tripulantes salieron huyendo hasta perderse entre el monte.

Al revisar las unidades, se localizaron armas largas, chalecos tácticos, cargadores y municiones, lo que permitió confirmar la posible relación de estos vehículos con actividades delictivas.

La camioneta Lincoln fue asegurada en una brecha cercana a los límites con Nuevo León, mientras que la camioneta azul fue localizada en las brechas de Candela. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los ocupantes de los vehículos lograron escapar, perdiéndose en la maleza.

Las armas y equipo asegurado fueron trasladados a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargará de las investigaciones correspondientes. Las unidades fueron puestas bajo resguardo de dicha institución para asegurar que los elementos recuperados puedan ser utilizados en futuras diligencias judiciales.

El operativo de Blindaje Coahuila, que ha sido implementado desde los recientes enfrentamientos en Mina, Nuevo León, continúa activo, con patrullajes y vigilancia constante por parte de fuerzas estatales y federales en la región.