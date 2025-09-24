Detenido joven en Monclova por intento de robo de escalera metálica

MONCLOVA, COAH.– Un joven de apenas 18 años fue sorprendido la noche del pasado martes cuando intentaba llevarse una escalera metálica del interior de un domicilio en la colonia La Loma, siendo detenido en el acto por elementos de la Policía Preventiva Municipal.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando oficiales a bordo de la unidad 214 realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Cedros.

Al pasar frente a una vivienda de una planta, marcada con el número 38 y con parte de su estructura en construcción, los uniformados observaron a un sujeto que salía del lugar cargando una escalera de metal de cinco metros de longitud.

Al notar la presencia policial, los agentes le marcaron el alto. El individuo fue identificado como Alexis Ezequiel Zapata Rivera, de 18 años de edad y vecino de la colonia Praderas del Sur.

Al ser cuestionado sobre la procedencia de la escalera, Zapata Rivera confesó sin rodeos que se le hizo fácil tomar la herramienta al ver que la casa estaba sola.

Los policías tocaron a la puerta en sus intentos por encontrar al afectado del hurto sin que saliera nadie de la casa.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal para su certificación médica y la elaboración de las actas correspondientes.

Posteriormente, las autoridades procedieron a consignar al joven bajo cargos de robo a casa habitación y/o lo que resulte. Además de aseguraron la escalera metálica como evidencia, misma que fue embalada y puesta a disposición del Ministerio Público junto con el detenido.