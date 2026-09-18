Mujer da a luz en su casa y es auxiliada por paramédicos de Cruz Roja

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 35 años dio a luz a una bebé en el interior de su domicilio, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención a madre e hija.

El nacimiento ocurrió la tarde de este viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Rafael Cepeda, en el fraccionamiento Francisco I. Madero, hasta donde se movilizaron los cuerpos de emergencia.

A su llegada, el técnico en Urgencias Médicas Edgar Sánchez, acompañado por el paramédico José Eliezer Martínez, encontró a Virginia Maricela Ibáñez Robles, quien acababa de dar a luz.

Los socorristas realizaron las maniobras necesarias para atender a la recién nacida y, posteriormente, efectuaron el corte del cordón umbilical.

Una vez que madre e hija fueron estabilizadas, ambas fueron trasladadas en la ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

En el nosocomio, quedaron bajo valoración del personal médico, luego de recibir atención inicial por parte de los paramédicos en el domicilio.