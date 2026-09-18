Cruce sin señalamiento provoca fuerte choque

MONCLOVA, COAH.- La falta de un señalamiento gráfico de alto en un crucero de la colonia Canada derivó en un accidente que dejó considerables daños materiales la mañana de este viernes.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Del Paso y Constituyentes, donde Juanito Hernández conducía un Chevrolet Malibu por Constituyentes.

Al llegar al cruce, el conductor continuó su marcha debido a que la intersección carece de señalamiento de alto, por lo que terminó atravesándose al paso de un Chevrolet Spark.

El automóvil compacto era conducido por Josué Flores, quien no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra el costado izquierdo del Malibu.

El choque ocasionó daños considerables, principalmente en la parte frontal del Spark.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los tripulantes de ambas unidades. Por fortuna, ninguno presentó lesiones que requirieran traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes también se movilizaron al lugar para realizar el croquis y establecer la responsabilidad correspondiente.

Posteriormente, los conductores involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Vecinos del sector aprovecharon el accidente para solicitar a las autoridades la instalación de los señalamientos correspondientes en el crucero, con el objetivo de prevenir nuevos percances.