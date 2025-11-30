Accidente vial en Frontera: hombre arrollado en el Libramiento Carlos Salinas

FRONTERA, COAH.— Un hombre identificado como Alfonso Urrutia, vecino de la colonia Occidental, terminó lesionado la tarde de ayer luego de ser arrollado por un vehículo cuando intentaba cruzar la transitada intersección del Libramiento Carlos Salinas de Gortari con la calle Coahuila, uno de los puntos más conflictivos por el constante flujo de automóviles y tráilers.

Según los primeros reportes, el peatón habría intentado atravesar la vialidad sin percatarse de la cercanía de un automóvil que circulaba a velocidad considerable. El conductor, pese a frenar de manera abrupta, no logró evitar el impacto, proyectando a Urrutia contra el pavimento.

Tras el atropello, automovilistas y transeúntes detuvieron su marcha para auxiliar al lesionado, generando un breve caos vial mientras el hombre permanecía tendido a la espera de ayuda. Minutos más tarde, particulares decidieron trasladarlo por cuenta propia a la Clínica 9 del IMSS en Frontera, donde recibió atención médica de urgencia. Su estado de salud no fue detallado por las autoridades.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública y oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho, recabar información y comenzar con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Hasta el cierre de esta edición, no se han revelado datos del vehículo involucrado ni del conductor, por lo que la investigación continúa.