Intruso intenta entrar a vivienda en Monclova: hombre arrestado

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una tarde tranquila en la colonia Emiliano Zapata terminó convirtiéndose en momentos de miedo y tensión, luego que un hombre presuntamente intentara irrumpir en una vivienda habitada únicamente por una joven, provocando una rápida movilización policiaca y la intervención de paramédicos.

Los hechos se registraron sobre la calle 22, cerca del cruce con Primero de Mayo, en el sector oriente de Monclova, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un sujeto que aparentemente había ingresado sin autorización a un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda pertenece a Viridiana Carrillo, quien indicó que en esos momentos únicamente se encontraba su hija dentro del inmueble, situación que encendió aún más las alarmas al temer que el intruso pudiera representar un riesgo para la joven.

Trascendió que fue un comerciante de la zona quien evitó una situación mayor, luego de ser alertado por la joven sobre la presencia del desconocido dentro de la casa. Sin pensarlo dos veces, el hombre acudió en su ayuda y logró sacar al presunto invasor del domicilio antes de que ocurriera algo más grave.

Durante el forcejeo, el sujeto terminó con diversos golpes visibles en el rostro, situación que quedó evidenciada al arribo de los cuerpos de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar y procedieron al aseguramiento de quien fue identificado como Juan Leopoldo Recio Veliz, de 66 años de edad, señalado de presuntamente haber allanado la vivienda ajena.

Debido a las lesiones que presentaba, paramédicos de Cruz Roja Mexicana fueron requeridos en el sitio para brindarle atención prehospitalaria y descartar heridas de consideración.

Una vez valorado por los socorristas, el hombre fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación legal por el presunto allanamiento del domicilio.