Detienen a tres personas por allanamiento en Frontera

Frontera, Coahuila.

En un operativo oportuno, elementos de la Policía Municipal lograron la detención de tres personas señaladas por su probable participación en los delitos de daños y allanamiento, luego de ser sorprendidas dentro de un taller especializado en unidades de carga.

Los detenidos fueron identificados como Viviana "N", Norma Angélica "N" y José de Jesús "N", quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se define su situación jurídica ante el Ministerio Público.

De acuerdo con los informes oficiales, los hechos se registraron cuando los implicados presuntamente forzaron el acceso principal del establecimiento, dañando candados y rompiendo cadenas de seguridad con la aparente intención de sustraer diversos objetos del interior.

La intervención policial se dio tras un reporte que alertó sobre movimientos sospechosos en el sitio. Al arribar, los uniformados detectaron los daños en el acceso y ubicaron a los tres presuntos responsables aún dentro del inmueble, procediendo de inmediato a su aseguramiento.

Gracias a la rápida movilización, el intento de robo fue frustrado sin que se reportara la sustracción de equipo o herramienta del taller, dedicado a la atención de una línea de tráileres.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades legales conforme a derecho.

El inmueble quedó bajo resguardo en tanto se realizan las diligencias necesarias por parte de las autoridades competentes.