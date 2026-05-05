Joven de 20 años es internado en Monclova tras sobredosis de medicamentos

MONCLOVA, COAH.– Un joven de apenas 20 años fue internado de urgencia la tarde del martes en la Clínica 7 del IMSS, luego de ingerir una cantidad superior de medicamento a la prescrita, en un hecho que encendió las alertas médicas y activó la intervención de autoridades investigadoras.

El paciente, identificado como Jonathan Alan Treviño, fue llevado de inmediato por sus familiares en un vehículo particular hasta el hospital ubicado en la Zona Centro, donde ingresó directamente al área de urgencias. Personal médico actuó con rapidez para estabilizarlo, ante el riesgo que representaba la ingesta de fármacos en dosis no controladas.

Al confirmar la naturaleza del caso, el propio hospital notificó a las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al nosocomio para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las diligencias correspondientes, al considerarse un probable intento de suicidio.

De manera preliminar, se informó que el joven cuenta con antecedentes de ansiedad y depresión, por los cuales ya recibía tratamiento médico. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el tipo ni la cantidad exacta de pastillas consumidas, lo que mantiene abierta la línea de investigación.

El estado de salud del joven fue reportado como estable, aunque permanece bajo estricta observación médica, mientras especialistas monitorean su evolución y autoridades continúan con la integración del caso.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la atención a la salud mental, en un contexto donde este tipo de incidentes mantiene en alerta a instituciones médicas y de seguridad.