Lesionado en Monclova tras choque con retroexcavadora en Las Flores

MONCLOVA, COAH.– Un estruendo seco rompió la rutina de la colonia Las Flores la tarde del martes. Una retroexcavadora que salía de las instalaciones de SIMAS irrumpió sin precaución sobre la vía principal y terminó impactando de lleno a una camioneta en circulación, dejando a su paso un lesionado y daños materiales de consideración.

El percance se registró alrededor de las 16:50 horas en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez e Independencia. De acuerdo con los primeros reportes, la pesada maquinaria avanzó hacia la arteria sin verificar el flujo vehicular, invadiendo el carril justo cuando una camioneta Ford F-150, color gris, se desplazaba con dirección al poniente.

Al volante de la unidad afectada viajaba Pedro Flores, ex elemento policiaco, quien no tuvo margen de reacción ante la maniobra. El golpe lateral fue suficiente para proyectar la pickup contra la banqueta, generando alarma entre vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para atender al conductor, quien presentó una severa crisis nerviosa derivada del impacto. Aunque no se reportaron lesiones de gravedad, la unidad quedó con daños visibles en la carrocería y suspensión.

Elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente, asegurando el área y recabando evidencias para determinar responsabilidades. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

El incidente volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en salidas de maquinaria pesada a zonas urbanas, donde un descuido puede convertirse en un riesgo inmediato para automovilistas y peatones.