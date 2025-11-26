Capturan a Erick Abizael, señalado por su presunta participación en un crimen en un anexo

MONCLOVA, COAH.– La aparente tranquilidad que rodeaba los juzgados penales se rompió la mañana de este miércoles cuando detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la detención de Erick Abizael "N", señalado en un proceso que desde hace tres años mantiene en vilo a familiares de víctimas y a la comunidad del anexo Escudo de Salvación.

La captura ocurrió minutos antes de que el hombre ingresara a una audiencia judicial, en un operativo silencioso y sin confrontaciones. De inmediato fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque el caso volvió a encender el interés público, la Fiscalía General del Estado ha optado por el hermetismo absoluto. No ha emitido declaración alguna sobre la detención, situación que ha dado pie a que circulen diversas versiones extraoficiales en torno a posibles líneas de investigación adicionales.

De acuerdo con información cercana al proceso, la orden de aprehensión que derivó en su captura no estaría directamente relacionada con el homicidio ocurrido en el anexo, sino con un presunto robo de una camioneta con violencia en el que habrían sido utilizadas armas de fuego. Esta nueva causa penal se suma al expediente que ya arrastraba desde 2022.

¿Qué antecedentes tiene el caso?

En ese expediente —la Causa Penal 0891/2022— tanto Erick Abizael "N" como Ángel Arturo "N" enfrentan cargos por homicidio calificado, cometido con ventaja, en agravio de Jesús Alfredo Salayandia Reyes. Además, se les señala por lesiones calificadas en perjuicio de Jonathan Daniel Pérez Pérez, Honorio Suárez Arcos y Juan Luis Dueñas Aguirre, quienes sobrevivieron al ataque registrado dentro del anexo Escudo de Salvación.

Con la detención, el proceso judicial podría tomar un rumbo distinto, mientras los familiares de las víctimas insisten en que finalmente se hará justicia.