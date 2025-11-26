Incendio en predio abandonado genera alarma en colonia Telefonistas

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado durante la medianoche en un predio abandonado ubicado dentro de las antiguas instalaciones de una empresa constructora generó alarma entre los habitantes de la colonia Telefonistas, quienes observaron cómo las llamas avanzaban con rapidez en el terreno lleno de pastizal seco.

El siniestro ocurrió en un lote situado detrás de un plantel educativo, donde por años se han acumulado materiales combustibles y maleza, convirtiéndolo en un punto de riesgo permanente. Fue precisamente esa combinación lo que permitió que el fuego se propagara en cuestión de minutos.

De acuerdo con los informes preliminares, el incendio habría iniciado de manera accidental. Una persona en situación de calle, que se resguardaba en el predio para mitigar el frío de la noche, encendió una fogata que rápidamente se salió de control al prenderse la hierba seca y los residuos esparcidos por todo el sitio.

Vecinos de la calle Jalapa fueron los primeros en notar el humo intenso elevándose por encima de la zona. Alarmados por la cercanía con el plantel escolar, solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia, temiendo que el fuego pudiera poner en riesgo las viviendas aledañas.

Bomberos y personal municipal acudieron al llamado y confirmaron que el incendio se concentraba únicamente en el predio baldío. De inmediato iniciaron las maniobras para contener el fuego y evitar que alcanzara estructuras cercanas.

Tras varios minutos de trabajo, las autoridades lograron sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas. Aunque el incidente quedó bajo control, residentes insistieron en la necesidad de intervenir el predio para evitar que vuelva a convertirse en escenario de emergencias similares.