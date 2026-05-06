En pleno Centro causa choque y sale huyendo

MONCLOVA, COAH.- Un automovilista protagonizó un accidente vial y huyó cobardemente del lugar, dejando como saldo daños materiales de consideración y la movilización de autoridades en calles de la Zona Centro durante la noche.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas sobre la calle Matamoros, cuando el conductor de un Nissan Sentra en color vino circulaba con dirección al oriente y redujo su velocidad al aproximarse al cruce con Allende, obedeciendo el señalamiento de alto.

Sin embargo, la precaución de uno no fue suficiente ante la imprudencia de otro, ya que un Toyota en color gris que venía detrás no guardó la distancia correspondiente y terminó por impactarlo por alcance, ocasionando severos daños en la parte trasera del vehículo afectado.

Lejos de asumir su responsabilidad, el conductor del Toyota optó por pisar el acelerador y darse a la fuga, dejando a su suerte al afectado y evidenciando, una vez más, la falta de cultura vial que impera en algunos conductores.

Tras el percance, el propietario del Sentra solicitó el apoyo de las autoridades y de su aseguradora para levantar el reporte correspondiente.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias.

El afectado informó que interpondrá la denuncia formal ante el Ministerio Público, con la finalidad de que se dé con el paradero del responsable y responda por los daños ocasionados.