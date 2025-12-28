Policía interviene tras conflicto en colonia Santa Bárbara de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un altercado ocurrido durante la madrugada encendió las alertas en la colonia Santa Bárbara, luego que vecinos reportaron una riña entre varios asistentes a una reunión privada, situación que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Rosario y Ocampo, donde unidades de la Policía Preventiva arribaron tras recibir llamadas de auxilio por escándalo y una presunta confrontación entre varias personas.

Por causas que no fueron detalladas, la reunión subió de tono y derivó en una discusión que posteriormente terminó en riña, generando gritos, ruido excesivo y momentos de tensión que alarmaron a los habitantes del sector, quienes optaron por solicitar la intervención de las autoridades para evitar que la situación se saliera de control.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la propietaria del inmueble, identificada como Rosa María, quien explicó que, al percatarse de que el ambiente se tornaba violento, decidió llamar a la policía y pedir a los asistentes que abandonaran la vivienda. Según su testimonio, los involucrados se retiraron antes del arribo de las patrullas, abordando al menos dos vehículos y tomando rumbo desconocido.

Tras realizar una inspección en el área y no localizar a las personas implicadas, los agentes confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales de consideración en el domicilio o en propiedades cercanas. Finalmente, los elementos de seguridad levantaron el reporte correspondiente y continuaron con los recorridos de vigilancia preventiva en la colonia Santa Bárbara.