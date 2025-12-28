Protección Civil controla incendio en Monclova por veladora encendida

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se vivió la tarde de ayer en un domicilio ubicado en la colonia Mezquital del Valle, luego que una veladora encendida en un altar provocó un incendio al interior de la vivienda, generando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia en el sector.

Los hechos se registraron en una casa localizada sobre la calle José María Pino Suárez, donde una veladora colocada en un altar doméstico, ubicado en un pasillo del inmueble, prendió fuego de manera repentina.

Las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron una malla sombra que se encontraba instalada en el lugar, lo que facilitó la propagación del incendio y provocó que el fuego consumiera por completo el altar.

Vecinos del sector, al percatarse del humo y el olor a quemado, alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, evitando que la situación pasara a mayores.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova, así como personal de Protección Civil, quienes lograron controlar el siniestro en cuestión de minutos, evitando que las llamas se extendieran a otras áreas de la vivienda.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por inhalación de humo, aunque los daños materiales fueron evidentes en el área afectada.

Tras sofocar el incendio, las autoridades realizaron una inspección preventiva para descartar riesgos adicionales y levantaron el reporte correspondiente.

Protección Civil aprovechó la intervención para exhortar a la ciudadanía a extremar precauciones con el uso de veladoras, especialmente dentro de viviendas, recomendando no dejarlas encendidas sin supervisión y mantenerlas alejadas de materiales inflamables, con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de las familias.