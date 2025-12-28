Accidente en Monclova: padre pierde control de camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un instante de descuido dentro de una camioneta estuvo a punto de terminar en una tragedia la noche de ayer, luego que un padre de familia perdió el control de su vehículo tras una acción inesperada de su hijo menor, lo que derivó en un aparatoso accidente vial sobre la avenida Juárez.

El percance se registró cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Blazer, modelo 1999, color gris, circulaba con normalidad por dicha arteria. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre viajaba acompañado de su hijo y, en un momento de juego, el menor manipuló la palanca de velocidades, provocando que el conductor perdiera el dominio de la unidad de forma repentina.

Sin posibilidad de maniobrar, la Blazer se salió de su trayectoria y terminó impactándose contra una camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente, color blanco, justo al llegar a la rotonda Jiménez, en la colonia El Pueblo, a la altura del conocido asadero Juan Hermilo.

El choque generó alarma entre automovilistas y vecinos del sector debido a lo aparatoso del impacto. Aunque la Silverado solo presentó daños en la parte trasera, la camioneta Blazer resultó con afectaciones de mayor consideración, evidenciando la fuerza del golpe.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes y oficiales de Tránsito Municipal, quienes aseguraron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del choque. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el susto fue mayúsculo tanto para los involucrados como para quienes circulaban por el área.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones del Departamento de Control de Accidentes, donde se llevaron a cabo los trámites y se deslindarían responsabilidades.